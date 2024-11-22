В Ростове закрылся единственный каток под открытым небом

В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом. Об этом сообщили в торговом центре «Большой» 22 ноября.
Каток находился по адресу Красноармейская, 105. Причины закрытия в торговом центре не сообщили. Также неизвестно, что будет на его месте. В администрации ТЦ также сообщили, что каток переехал на другое место, однако новое расположение не раскрыли.
Отметим, ледовый каток под открытым небом был излюбленным местом не только ростовчан, но и гостей города. Его площадь составляет больше 600 квадратных метров.
Напомним, в департаменте транспорта города ростовчанам объяснили условия для восстановления работы троллейбусных маршрутов №№ 8, 12. В департаменте сообщили, что надо не просто закупать новые троллейбусы, но и нужно менять как сеть, так и подвижной состав.