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В Ростове закрылся единственный каток под открытым небом

В Ростове ТЦ «Большой» сообщил о закрытии ледового катка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом. Об этом сообщили в торговом центре «Большой» 22 ноября.

Каток находился по адресу Красноармейская, 105. Причины закрытия в торговом центре не сообщили. Также неизвестно, что будет на его месте. В администрации ТЦ также сообщили, что каток переехал на другое место, однако новое расположение не раскрыли.

Отметим, ледовый каток под открытым небом был излюбленным местом не только ростовчан, но и гостей города. Его площадь составляет больше 600 квадратных метров.

Напомним, в департаменте транспорта города ростовчанам объяснили условия для восстановления работы троллейбусных маршрутов №№ 8, 12. В департаменте сообщили, что надо не просто закупать новые троллейбусы, но и нужно менять как сеть, так и подвижной состав.

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