В Омске после капремонта крыши обвалился потолок в квартире

Сегодня в группе «Инцидент Омск» появился тревожный пост от омича, проживающего в доме № 18 по улице 27-я Линия. Как рассказал автор, у него в квартире обвалилось перекрытие и потолок. Соответствующие фотографии к посту прилагались. В квартире проживают четыре человека, в том числе двое детей. Жильцы чудом не пострадали.
Фото: vk.com/inci55.
По словам мужчины, ЧП произошло из-за того, что в двухэтажном доме долгое время протекала крыша.
«Не так давно нам произвели ремонт крыши, но перекрытия межэтажные сгнили, балки деревянные разрушились и сломались, штукатурка и бетон продолжают сыпаться!!! Строительная бригада сказала, что они такой стройкой не занимаются, это нужно менять перекрытия и так далее», — сообщил автор поста.
Также житель проблемного дома рассказал о том, что их дом считается брошенным, обслуживать его не берется ни одна УК.
«Дому уже более 80 лет. И рядом многие другие дома признали аварийными и снесли. Нас же стоит», — посетовал мужчина. Впрочем, по официальным данным старенькой двухэтажке 80-ти еще нет, дом 1958 года постройки.
Пока на сообщение отреагировали только в региональном Фонде капитального ремонта — капремонт крыши дома по улице 27-я Линия, 18 был проведен в 2018 году.
«Собственникам помещений в доме необходимо обратиться в специализированную организацию для проведения технического обследования перекрытия крыши. Источник финансирования этих работ определяется на общем собрании жильцов. По итогам обследования будет составлено заключение. С этим документом следует обратиться в Администрацию города Омска, составив письменное обращение. Законодательством предусмотрено финансирование работ по усилению несущих конструкций», — посоветовали в ведомстве алгоритм решения проблемы.