В Омске после капремонта крыши обвалился потолок в квартире

Сегодня в группе «Инцидент Омск» появился тревожный пост от омича, проживающего в доме № 18 по улице 27-я Линия. Как рассказал автор, у него в квартире обвалилось перекрытие и потолок. Соответствующие фотографии к посту прилагались. В квартире проживают четыре человека, в том числе двое детей. Жильцы чудом не пострадали.