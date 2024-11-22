Ученые рассказали, как активировать забытое воспоминание

В случае человека этот аналогичный процесс происходит, когда он не может вспомнить какой-то факт, но он «вертится на языке». Например, если человек не может вспомнить имя знакомого, которого встретил на улице. Согласно одной из гипотез, этот феномен может служить сигналом для человека о том, что информация не забыта, а просто в данный момент недоступна, но настойчивое воспоминание может сделать нужное воспоминание доступным.