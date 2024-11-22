Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В екатеринбургской школе пятиклассники пили водку

В одной из школ Екатеринбурга двое учеников пятого класса выпили водку.

Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на маму одного из учеников.

«Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом “собутыльником” — да, — сказала женщина. — Дети из параллельного класса заметили это и сообщили завучу и директору».

В Департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что это единичный случай. Пьющих детей в туалете заметили ученики.

«Алкогольный напиток они принесли из дома в пластиковой бутылочке из-под воды, — сообщили в департаменте. — Учеников поставили на внутришкольный учет».

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура начала проверки в связи с нанесением телесных повреждений учащемуся 5 класса школы Екатеринбурга.

По предварительным данным, ребенка 2012 года рождения избили возле школы. Ему нанесли телесные повреждения: перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты.