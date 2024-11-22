В екатеринбургской школе пятиклассники пили водку

Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на маму одного из учеников.
«Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом “собутыльником” — да, — сказала женщина. — Дети из параллельного класса заметили это и сообщили завучу и директору».
В Департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что это единичный случай. Пьющих детей в туалете заметили ученики.
«Алкогольный напиток они принесли из дома в пластиковой бутылочке из-под воды, — сообщили в департаменте. — Учеников поставили на внутришкольный учет».
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура начала проверки в связи с нанесением телесных повреждений учащемуся 5 класса школы Екатеринбурга.
По предварительным данным, ребенка 2012 года рождения избили возле школы. Ему нанесли телесные повреждения: перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты.