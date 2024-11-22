Волгоградцы перестали считать нормой постоянные переработки

Большинство тех, кто трудится в гибридном режиме (57%), считают, что переработки допустимы, но не должны быть нормой. Среди очных сотрудников таких 49%, а среди тех, кто ведет свою деятельность на удаленке — 55%. О необходимости выполнения всех задач исключительно в рабочее время чаще говорят сотрудники, работающие по традиционному графику (45%).