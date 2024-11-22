Волгоградцы перестали считать нормой постоянные переработки

Согласно данным опроса SuperJob, волгоградцы, работающие в гибридном режиме, проявляют большую лояльность к переработкам, чем сотрудники, работающие полностью удаленно или только в офисе. Лишь 5% работающих по гибридному графику считают переработки нормой, в то время как среди очных сотрудников этот показатель составляет 6%, а среди удаленных — 7%.
Большинство тех, кто трудится в гибридном режиме (57%), считают, что переработки допустимы, но не должны быть нормой. Среди очных сотрудников таких 49%, а среди тех, кто ведет свою деятельность на удаленке — 55%. О необходимости выполнения всех задач исключительно в рабочее время чаще говорят сотрудники, работающие по традиционному графику (45%).
Тем не менее значительная часть опрошенных (от 18% до 31%) регулярно перерабатывают. В то же время большинство (от 58% до 62%) заявляют, что успевают решать личные дела в течение дня — независимо от того, в каком режиме они работают.