Известный писатель и журналист Петр Чалый умер в Воронежской области на 79-м году

— Заметный журналист, вдумчивый писатель, дотошный краевед, Петр Дмитриевич во всем, что делал, искал правду жизни и справедливость. Не фальшивил, не подстраивался, не кривил душой. Мы гордимся тем, что он, художник искреннего слова, жил и работал в Россоши. Память о надежном, добром, неравнодушном, талантливом человеке, воплощенная в творчестве, останется с нами навсегда, — выразили соболезнования в администрации Россоши.