Известный писатель и журналист Петр Чалый умер в Воронежской области на 79-м году

В четверг, 21 ноября, в Воронежской области на 79-м году ушел из жизни журналист, литератор и краевед Петр Чалый, сообщили в администрации Россоши.
Петр Чалый родился 27 августа 1946 года в селе Дерезоватое (сейчас — Первомайское) Россошанского района. В 1968-м окончил Воронежский педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в Карасукском педагогическом училище Новосибирской области. Работал журналистом в россошанской районной газете «За изобилие» (филиал РИА «Воронеж»), более 35 лет был собственным корреспондентом газеты «Коммуна» по югу области.
Печатался в газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литература и жизнь», в еженедельнике «Культура», в журналах «Наш современник», «Новая книга России», «О, Русская земля», «Сельская новь», «Солдаты России», «Подъем», «Кольцовский сквер», в местных газетах. Автор 12 книг художественной и документальной прозы.
Петр Чалый — дипломант IV Международного славянского форума «Золотой витязь», лауреат литературных премий «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, всероссийского конкурса «О казаках замолвите слово», премии «Родная речь». Награжден орденом «Знак Почета».
— Заметный журналист, вдумчивый писатель, дотошный краевед, Петр Дмитриевич во всем, что делал, искал правду жизни и справедливость. Не фальшивил, не подстраивался, не кривил душой. Мы гордимся тем, что он, художник искреннего слова, жил и работал в Россоши. Память о надежном, добром, неравнодушном, талантливом человеке, воплощенная в творчестве, останется с нами навсегда, — выразили соболезнования в администрации Россоши.