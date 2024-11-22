«Человек, любящий свою страну, способный». Лукашенко назвал критерии человека из его президентской команды

Еще белорусский президент подчеркнул, что в формировании своей команды у него нет кланового подхода. И отметил, что, например, с председателем Совета Республики Натальей Кочановой он не был знаком вплоть до ее назначения на высокие должности. Также глава республики сказал, что человек в президентской команде должен любить свою страну.