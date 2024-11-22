«Человек, любящий свою страну, способный». Лукашенко назвал критерии человека из его президентской команды

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как стать членом его команды, передает пресс-служба президента.
Так, на встрече со студентами Александр Лукашенко ответил на вопрос из зала о том, как стать членом его команды и назвал критерии такого человека.
— Ты должен быть образованным человеком, профессиональным и любящим свою страну, — отметил он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что человек из команды президента должен обладать «недюжинными способностями» для того, чтобы победить в конкурентной борьбе с другими топовыми чиновниками. Например, с главой Администрации президента Дмитрием Крутым или Министром образования Андреем Иванцом, которых белорусский лидер охарактеризовал, как «очень крепких людей».
Еще белорусский президент подчеркнул, что в формировании своей команды у него нет кланового подхода. И отметил, что, например, с председателем Совета Республики Натальей Кочановой он не был знаком вплоть до ее назначения на высокие должности. Также глава республики сказал, что человек в президентской команде должен любить свою страну.
— Человек, любящий свою страну, способный — иди работай, — прокомментировал белорусский лидер.
И также Лукашенко рассказал о премьер-министре Романе Головченко, поясняя, что при назначении главы правительства исходили из следующих критериев: «патриот, способен — иди работай».
Но еще глава страны назвал качества, без которых нельзя попасть в президентскую команду.
— То есть все честно и справедливо. Надо желать, хотеть, любить и быть профессионалом. Обязательно. Без этих качеств нельзя, — заключил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко рассказал о главном страхе своего президентства.
Также глава республики сказал о своих непопулярных решениях: «Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать».
Еще белорусский президент сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».