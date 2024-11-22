Железнодорожники просят построить совмещенный мост через Волгу

По его словам, строительство совмещенного моста поможет замкнуть кольцо агломерации «Большой Нижний Новгород». В случае реализации этого проекта, строительства станции метро «Сормово» и железнодорожной ветки «Мыза — Кстово» улучшится транспортное обслуживание населения и транспортная доступность городов- спутников. По предварительным подсчетам, это пассажиропоток увеличится вдвое.