Железнодорожники просят построить совмещенный мост через Волгу

Об этом на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту генеральный директор «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» Анатолий Кузнецов.
По его словам, строительство совмещенного моста поможет замкнуть кольцо агломерации «Большой Нижний Новгород». В случае реализации этого проекта, строительства станции метро «Сормово» и железнодорожной ветки «Мыза — Кстово» улучшится транспортное обслуживание населения и транспортная доступность городов- спутников. По предварительным подсчетам, это пассажиропоток увеличится вдвое.
Напомним, проект предполагается реализовать в рамках концессионного соглашения, так как местный бюджет расходы на строительство не потянет.