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Железнодорожники просят построить совмещенный мост через Волгу

Железнодорожники просят спроектировать мост через Волгу в Подновье таким образом, чтобы совместить его с железной дорогой.

Источник: Аргументы и факты

Об этом на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту генеральный директор «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» Анатолий Кузнецов.

По его словам, строительство совмещенного моста поможет замкнуть кольцо агломерации «Большой Нижний Новгород». В случае реализации этого проекта, строительства станции метро «Сормово» и железнодорожной ветки «Мыза — Кстово» улучшится транспортное обслуживание населения и транспортная доступность городов- спутников. По предварительным подсчетам, это пассажиропоток увеличится вдвое.

Напомним, проект предполагается реализовать в рамках концессионного соглашения, так как местный бюджет расходы на строительство не потянет.