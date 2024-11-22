В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13

Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз погоды, опубликованный Волгоградским ЦГМС, в субботу в некоторых районах региона дневная температура достигнет +13 градусов. В Волгограде будет на 1 градус меньше.
А вот в воскресенье в Волгоградской области могут пойти дожди и мокрый снег. Столбик термометра опустится в этот день до +10, а в первый рабочий день следующей недели — до +6. В понедельник осадки продолжатся. При этом в выходные в регионе будет ветрено. В субботу порывы воздушных масс могут достигать 16−21 метров в секунду, а в воскресенье — 11−14 метров. Синоптики также предупреждают о тумане в этот день, изморози и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
В ночь на 23 ноября температура на части территории региона опустится до −4 градусов, но затем пойдет на повышение. В Волгограде ночных заморозков в ближайшие три дня не ожидается. Максимально похолодает в ночь на 25 ноября — до нуля градусов.