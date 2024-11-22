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В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13

В Волгоградской области ожидаются теплые выходные, после которых погода в регионе резко испортится.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°

Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз погоды, опубликованный Волгоградским ЦГМС, в субботу в некоторых районах региона дневная температура достигнет +13 градусов. В Волгограде будет на 1 градус меньше.

А вот в воскресенье в Волгоградской области могут пойти дожди и мокрый снег. Столбик термометра опустится в этот день до +10, а в первый рабочий день следующей недели — до +6. В понедельник осадки продолжатся. При этом в выходные в регионе будет ветрено. В субботу порывы воздушных масс могут достигать 16−21 метров в секунду, а в воскресенье — 11−14 метров. Синоптики также предупреждают о тумане в этот день, изморози и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

В ночь на 23 ноября температура на части территории региона опустится до −4 градусов, но затем пойдет на повышение. В Волгограде ночных заморозков в ближайшие три дня не ожидается. Максимально похолодает в ночь на 25 ноября — до нуля градусов.