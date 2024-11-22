В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13

А вот в воскресенье в Волгоградской области могут пойти дожди и мокрый снег. Столбик термометра опустится в этот день до +10, а в первый рабочий день следующей недели — до +6. В понедельник осадки продолжатся. При этом в выходные в регионе будет ветрено. В субботу порывы воздушных масс могут достигать 16−21 метров в секунду, а в воскресенье — 11−14 метров. Синоптики также предупреждают о тумане в этот день, изморози и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.