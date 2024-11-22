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В зоопарке Калининграда медведи уснули, не дождавшись зимы

Теперь косолапые не высовываются из своих берлог.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке, глядя на такую погоду, в спячку ушли все четыре медведя. Это два бурых — Фима, Эшли, пожилые гималайская медведица Арти и самка медведя-барибала Ханни. Как сообщает пресс-служба зоопарка, отложены показательные кормления медведей.

«Еще вчера гуляли, а сегодня — все. Сопят и ни в какую выходить на улицу, а тем более, показательно что-то есть не желают», — говорится в сообщении в телеграм-канале зоопарка.

При этом отмечается, что в полноценном смысле мишки и не спят вовсе.

«Просто становятся вялыми, сонными, много времени проводят в своих берлогах. Могут изредка выходить, но так — нос высунут и назад», — прокомментировали в зоопарке.

флора и фауна