МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области 23 ноября

В Калининградской области утром в субботу, 23 ноября, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 12−17 м/с. На побережье — до 20 м/с. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Спасатели напоминают простые правила поведения в непогоду:
— Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов;
— Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы;
— Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
— Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев.
Берегите себя!