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МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области 23 ноября

Порывы достигнут 17 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 55% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Reuters

В Калининградской области утром в субботу, 23 ноября, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 12−17 м/с. На побережье — до 20 м/с. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели напоминают простые правила поведения в непогоду:

— Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов;

— Не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы;

— Не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— Не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев.

Берегите себя!