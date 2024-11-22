В правительстве Омской области переназначили пятерых министров

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, которым переназначил ряд областных министров на новый срок. Напомним, основной состав правительства был утвержден в ноябре прошлого года, а значит до конца ноября все они должны пройти процедуру перезаключения контракта.