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В правительстве Омской области переназначили пятерых министров

Процедуру переназначения должны пройти все чиновники, назначенные на пост в ноябре прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, которым переназначил ряд областных министров на новый срок. Напомним, основной состав правительства был утвержден в ноябре прошлого года, а значит до конца ноября все они должны пройти процедуру перезаключения контракта.

Согласно распоряжению, свои посты сохранили пятеро: глава минстроя Анатолий Рашко, глава министерства региональной безопасности Алексей Кубиц, глава минпрома Андрей Посаженников, глава минприроды Татьяна Хавронина и министр имущественных отношений Евгений Козлов.

Ранее процедуру переназначения также прошел министр культуры Юрий Трофимов. Контракт с переназначенными чиновниками заключен еще на год.