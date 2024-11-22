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В Ростовской области из-за ледяного шторма объявили экстренное предупреждение

Ростовчан предупредили о мокром снеге с дождем и гололеде.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили экстренное предупреждение из-за ледяного шторма, который надвигается на донскую столицу. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

По данным синоптиков, 24 ноября в Ростов придет арктический холодный воздух. Так, в западной части области ночью температура составит +3…+8 градусов. Утром ожидается до −2. В восточной половине в ночные часы столбики термометров будут колебаться от пяти до десяти градусов тепла, а утром и вечером ожидается 0.

— Осадки в виде дождя будут переходить в мокрый снег, а на севере — в снег. Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах образуется гололедица, а на севере — метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, скорость 7−12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15−18 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

25 ноября также ожидаются осадки. Местами в области будет гололед, налипание мокрого снега на проводах, деревьях. Жителей и автомобилистов региона просят быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности.