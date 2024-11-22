В Ростовской области из-за ледяного шторма объявили экстренное предупреждение

— Осадки в виде дождя будут переходить в мокрый снег, а на севере — в снег. Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах образуется гололедица, а на севере — метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, скорость 7−12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15−18 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.