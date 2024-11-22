Минздрав опубликовал список адресов, приписанных к новой поликлинике на Сельме

«Население централизованно прикрепят к филиалу городской больницы № 3 на ул. Согласия, 48. Это значит, что вам не нужно приходить и оформлять документы самостоятельно. Если вы проживаете в этом микрорайоне и ранее получали лечение в городской больнице № 4, то теперь вы будете обслуживаться в городской больнице № 3. Дети, проживающие в микрорайоне и ранее прикреплённые к отделениям № 6 и № 2, за исключением филиала поликлиники в Чкаловске, также будут переведены в новую поликлинику. Адреса, которые переходят на прикрепление в филиал ГБ-3 на ул. Согласия, — в нашем приложении».