Официальная биография Kreator должна выйти в 2025 году

Лидер культовой метал-группы Kreator Милле Петроцца анонсировал выход книги под рабочим названием «Твой рай, мой ад». Биография охватывает ранние годы существования Kreator до 1992 года и описывает трудности, с которыми сталкивалась группа. Книга написана в соавторстве с другом музыканта и планируется к выходу в 2025 году.