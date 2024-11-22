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Официальная биография Kreator должна выйти в 2025 году

Лидер культовой метал-группы Kreator Милле Петроцца анонсировал выход книги под рабочим названием «Твой рай, мой ад». Биография охватывает ранние годы существования Kreator до 1992 года и описывает трудности, с которыми сталкивалась группа. Книга написана в соавторстве с другом музыканта и планируется к выходу в 2025 году.

Источник: Звук

Лидер культовой метал-группы Kreator Милле Петроцца анонсировал выход книги под рабочим названием «Твой рай, мой ад». Биография охватывает ранние годы существования Kreator до 1992 года и описывает трудности, с которыми сталкивалась группа. Книга написана в соавторстве с другом музыканта и планируется к выходу в 2025 году.

В работе также находится документальный фильм о Kreator под рабочим названием «Антиутопия и надежда», сообщает Blabbermouth. Создание картины инициировано не группой. Как признался Петроцца, режиссер Кордула Каблиц-Пост предложила идею и взяла на себя весь процесс производства.

Ранее стало известно, что Kreator не выпустят альбом в ближайший год.