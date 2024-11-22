Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда

Очередной масштабный рейд следователи регионального СК провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств Росгвардии, ФСБ, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу. По данным ГСУСК, в ходе рейда в отдел полиции доставлены 240 человек.
«По результатам проведённого мероприятия выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении», — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что также зарегистрировано 12 материалов по сообщениям, содержащим признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, выявлено 48 административных правонарушений в сфере миграции.