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Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда

КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Более 30 мигрантам грозит выдворение из России после рейда на строительных объектах, рынках и продуктовых базах Красноярска, всего в ходе мероприятия силовиков задержаны 240 человек, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Очередной масштабный рейд следователи регионального СК провели в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции при поддержке краевых ведомств Росгвардии, ФСБ, МВД, а также при взаимодействии с пунктом отбора на военную службу. По данным ГСУСК, в ходе рейда в отдел полиции доставлены 240 человек.

«По результатам проведённого мероприятия выявлены граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились на территории города Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 32 лиц рассматривается вопрос о выдворении», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что также зарегистрировано 12 материалов по сообщениям, содержащим признаки организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, выявлено 48 административных правонарушений в сфере миграции.