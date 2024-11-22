Челябинская телебашня засияет праздничной подсветкой в День матери

Челябинская телебашня включит праздничную подсветку в День матери. Как сообщили в городской администрации, яркие огни будут гореть в виде сердечек и букетов незабудок.
— Праздничную подсветку с признаниями в любви мамам, сердечками и незабудками жители и гости города смогут увидеть 24 ноября с 17:30 до 00:00, — рассказали в мэрии.
День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Символом праздника выступает незабудка — цветок символизирует постоянность, преданность, нежность и бескорыстную любовь. Считается, что все эти черты присущи материнскому сердцу.