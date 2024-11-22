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Лучшие фото 22 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Пляжные домики после снегопада в нормандском Гувиль-сюр-Мер. Обрушившаяся на Францию снежная буря продолжает вызывать перебои в работе транспорта. В прошлом году в регионе Нормандия снег выпал только в январе.

Источник: Reuters

Монахиня фотографирует рождественскую елку на площади Святого Петра в преддверии праздничного сезона в Ватикане.

Источник: Reuters

Последствия израильского авиаудара по Дахие, южному пригороду Бейрута.

Источник: AP 2024

Лесная дорога в регионе Таунус недалеко от немецкого Франкфурта.

Источник: AP 2024

Мурмурация птиц в природном заповеднике дельты реки Хуанхэ в китайской провинции Шаньдун.

Источник: Zhou Guangxue/VCG/TASS

На юго-западе Исландии в седьмой раз с прошлого декабря началось извержение вулкана Сундхнукур.

Источник: Marco di Marco/AP/TASS