Лучшие фото 22 ноября

Пляжные домики после снегопада в нормандском Гувиль-сюр-Мер. Обрушившаяся на Францию снежная буря продолжает вызывать перебои в работе транспорта. В прошлом году в регионе Нормандия снег выпал только в январе.
Монахиня фотографирует рождественскую елку на площади Святого Петра в преддверии праздничного сезона в Ватикане.
Последствия израильского авиаудара по Дахие, южному пригороду Бейрута.
Лесная дорога в регионе Таунус недалеко от немецкого Франкфурта.
Мурмурация птиц в природном заповеднике дельты реки Хуанхэ в китайской провинции Шаньдун.
На юго-западе Исландии в седьмой раз с прошлого декабря началось извержение вулкана Сундхнукур.