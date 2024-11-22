Первую и вторую опору возвели на путепроводе станции Батарейной в Иркутске

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, уже возвели первую и вторую опору. Рабочие обустроили котлован, залили фундамент.
— Сейчас в рамках технологических «окон» работы ведутся на третьей опоре, она находится между ж/д путей. Специалисты завершили забивку шпунта, демонтируют старый фундамент. Затем начнут устройство котлована, зальют фундамент. Ход ремонта держим на особом контроле, — рассказал вице-мэр Сергей Кладов.
Работы продолжаются на четвертой, пятой и шестой опорах. Помимо этого привели в порядок дорогу, которая ведет к строительной площадке. Пока ее просто отсыпали, после установят гранитный бордюр, проведут асфальтирование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ограничат движение транспорта по улице Щедрина до 30 марта 2025.