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Первую и вторую опору возвели на путепроводе станции Батарейной в Иркутске

Капитальный ремонт продолжается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, уже возвели первую и вторую опору. Рабочие обустроили котлован, залили фундамент.

— Сейчас в рамках технологических «окон» работы ведутся на третьей опоре, она находится между ж/д путей. Специалисты завершили забивку шпунта, демонтируют старый фундамент. Затем начнут устройство котлована, зальют фундамент. Ход ремонта держим на особом контроле, — рассказал вице-мэр Сергей Кладов.

Работы продолжаются на четвертой, пятой и шестой опорах. Помимо этого привели в порядок дорогу, которая ведет к строительной площадке. Пока ее просто отсыпали, после установят гранитный бордюр, проведут асфальтирование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ограничат движение транспорта по улице Щедрина до 30 марта 2025.