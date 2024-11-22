Процедура проводится с учетом направления и скорости ветра, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей. Тем не менее, местами может ощущаться запах гари. Специалисты заявляют, что качество воздуха остается под постоянным контролем.
Сжигание рисовой соломы — необходимая мера для предотвращения накопления растительных отходов на полях, отмечают в профильных службах.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в ночь на 22 ноября в соседней Адыгее произошло возгорание сухой растительности и камыша, что вызвало сильное задымление. Экологические службы призывают граждан быть внимательными и сообщать о случаях неконтролируемого огня.
Краснодар может накрыть дымом из-за сжигания рисовой соломы
В Краснодаре начались плановые работы по сжиганию рисовой соломы, которые продлятся с 22 по 29 ноября. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.
Процедура проводится с учетом направления и скорости ветра, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей. Тем не менее, местами может ощущаться запах гари. Специалисты заявляют, что качество воздуха остается под постоянным контролем.