Ехали в гости к родным: на трассе под Сургутом в ДТП погибла целая семья из Башкирии — супружеская пара и двое их сыновей

9 ноября на подъездной дороге к Сургуту в страшной аварии разбилась семья из Башкирии. Родители и двое сыновей ехали на автомобиле Renault Sandero и неподалеку от города попали в ДТП. По данным Госавтоинспекции, около пяти часов вечера легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с полуприцепом. Водитель и трое его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте.