Ехали в гости к родным: на трассе под Сургутом в ДТП погибла целая семья из Башкирии — супружеская пара и двое их сыновей

9 ноября на подъездной дороге к Сургуту в страшной аварии разбилась семья из Башкирии. Родители и двое сыновей ехали на автомобиле Renault Sandero и неподалеку от города попали в ДТП. По данным Госавтоинспекции, около пяти часов вечера легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с полуприцепом. Водитель и трое его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте.
Как стало известно «КП-Уфа», в результате аварии погибли уроженцы Гафурийского района Башкирии: 39-летняя Фидалия И, ее 40-летний супруг Ильнур И, а также их сыновья 17-летний Ринат и 7-летний Ильшат (имена несовершеннолетних изменены — Ред.). Известно, что в последние годы семья жила в Нефтеюганске. Старший сын учился там в филиале Индустриального института, а его младший братишка только пошел в школу.
В тот злополучный день члены семьи ехали в Сургут, в гости. В те дни отец семейства находился в отпуске и решил навестить дальних родственников. До города они не доехали всего 28 километров.
Машина, в которой ехала семья, лоб в лоб столкнулась с КамАЗом. В тот день на дороге ав Сургут была метель. Фото: ГАИ по Югре.
ПОХОРОНИЛИ В РОДНОМ СЕЛЕ.
Пока причины и обстоятельства страшной аварии выясняют сотрудники дорожной полиции, погибших перевезли в родную Башкирию. Родные сообщают, что всех четверых похоронили в деревне Узбяково, что в Гафурийском районе республики.
— Пусть вечный сон будет спокойным, мы вас не забудем, — написала на своей странице потерявшая внуков бабушка.
Коллеги отца семейства и родственники помогли перевезти погибших на малую родину и организовали их похороны. Мама Фидалии отдельно поблагодарила всех, кто оказался рядом в трудную минуту. В том числе те самые родственники, к которым они ехали.
— Зачем судьба дает нам такие испытания? Зачем ты всегда забираешь наших любимых нами людей? — пишет на странице Фидалии ее мама Зубаржат К.
В день похорон, 11 ноября, соболезнования родным и близким студенту Индустриального института Ринату И. выразили сокурсники и преподаватели.
— Студенты и коллектив Индустриального института выражают искренние соболезнования родным трагически погибших Исангалина Рамазана и его семьи. Скорбим вместе с вами, — написали на странице вуза в соцсетях.
В страшной аварии погибли 17-летний Ринат и 7-летний Ильшат. Фото: личный архив героев публикации.
«ВСЕ ОБОРВАЛОСЬ В ОДИН МИГ».
Одногруппники Рината И. смонтировали трогательный видеоролик в память о товарище и выложили на странице института. Соболезнования в адрес родных и близких разбившейся в ДТП семьи высказали десятки жителей разных регионов. Родственники из Стерлитамака и нескольких районов Башкирии, бывшие одноклассники Рината из Нефтеюганска.
— Вот так жил парень, строил планы на будущее. Все оборвалось в один миг, — соболезнует родным Рината студентка Римма С.
Отдельно с любимым внуком Ринатом попрощалась его бабушка, мамина мама.
— Даже не верится, что тебя больше нет, мой любимый мальчик. Зачем ты нас оставил? Ты же даже не начал жить, — с горечью говорит бабушка Зубаржат.
Отдельно погибшей маме Фидалие И. выразили соболезнования родители ее воспитанников. Известно, что она работала воспитателем в детском саду.
— Соболезнования родным и близким! Фидалия Вакильевна была прекрасным воспитателем! Наши дети любили ее! — пишет жительница Нефтеюганска.
Погибших в ДТП под Сургутом Фидалию и Ильнура вместе с сыновьями похоронили в Башкирии.
ОФИЦИАЛЬНО.
На данный момент расследование причин и обстоятельств смертельного ДТП на подъезде к Сургуту находится на контроле Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.
— По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — прокомментировали в ведомстве.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшей в аварии семье.