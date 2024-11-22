В Красном Сулине мужчина вытолкнул из окна квартиры знакомую

Суд установил, что 52-летний житель Красного Сулина в феврале этого года встретился со своей знакомой. Пара решила выпить за встречу спиртное. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла в серьезный конфликт. Неожиданно мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул ее в окно. Известно, что квартира находилась на третьем этаже. К счастью, прибывшим медикам удалось спасти пострадавшую. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него завели дело по статье «Покушение на убийство».