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В Красном Сулине мужчина вытолкнул из окна квартиры знакомую

В Ростовской области мужчину, вытолкнувшего из окна женщину, осудили на десять лет.
Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине мужчина вытолкнул из окна квартиры знакомую. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 22 ноября.

Суд установил, что 52-летний житель Красного Сулина в феврале этого года встретился со своей знакомой. Пара решила выпить за встречу спиртное. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла в серьезный конфликт. Неожиданно мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул ее в окно. Известно, что квартира находилась на третьем этаже. К счастью, прибывшим медикам удалось спасти пострадавшую. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него завели дело по статье «Покушение на убийство».

Суд приговорил дончанина к десяти годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.