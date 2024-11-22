В мэрии Омска объявили аукцион по продаже участков под частные дома

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска объявил о проведении аукциона по продаже земельных участков, предназначенных для строительства частных домов и ведения садоводства. Участки расположены в Кировском, Советском, Центральном и Октябрьском округах.
В Кировском округе индивидуальный жилой дом можно будет построить по улице 10-я База. Начальная стоимость участка площадью 670 кв. м составляет 1 942 330 рублей.
В Октябрьском округе на торги выставлен участок на углу улиц 10-я Рабочая и Новосибирская, 8/71. Площадь земельного участка — 401 кв. м. Начальный размер выкупной стоимости — 2 137 591 рубль.
Самый дорогой участок расположен в Центральном округе. За участок площадью 487 кв. метров по улице 11-я Судоремонтная, 3 мэрия планирует выручить минимум 3 630 770 рублей.
Также на аукционе можно приобрести участок для садоводства. Он расположен в Советском округе по адресу Доковский проед, 2.
Торги пройдут на электронной торговой площадке РТС-тендер. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря, итоги будут подведены 20 декабря.