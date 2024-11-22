Самый татуированный художник Урала Владимир Седаков вышел на подиум

В Екатеринбурге в рамках Недели моды на подиум вышел самый татуированный художник Урала — Спартак (он же Владимир Седаков). Перфоманс и модный показ местного дизайнера Яниса Тсанидиса состоялся 21 ноября. Художники, музыканты, танцоры и модели участвовали в эпатажном панк-бале.
Одним из первых на подиуме появился 77-летний Владимир Седаков. Он вышел в образе панка в ярко-красной пошарканной косухе, увешанной цепями. А его голову украшал ирокез. На ногах у Спартака были джинсы с лоскутами ткани. Шаркающей, но уверенной походкой он продефилировал по подиуму.
— Такие мероприятия надо выносить за пределы города, на мировой показ! И чтобы простой человек мог быть на одной высоте со звездами модной индустрии. Свобода дает нам материалы для творчества и стимул для жизни, — делится впечатлениями с «КП-Екатеринбург» художник Спартак.
Также Спартак добавил, что намерен готовиться к новой персональной выставке.
Концепция бренда от дизайнера Яниса Тсанидиса транслирует идею бережного отношения к природе и пропагандирует осознанное потребление.