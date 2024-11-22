Самый татуированный художник Урала Владимир Седаков вышел на подиум

— Такие мероприятия надо выносить за пределы города, на мировой показ! И чтобы простой человек мог быть на одной высоте со звездами модной индустрии. Свобода дает нам материалы для творчества и стимул для жизни, — делится впечатлениями с «КП-Екатеринбург» художник Спартак.