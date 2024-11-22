Редкий концертный альбом Sonic Youth выйдет в 2025 году

Группа Sonic Youth анонсировала релиз раритетной концертной записи. Альбом Hold That Tiger, записанный в Чикаго в октябре 1987 года, будет выпущен 7 февраля 2025 года на лейбле Superior Viaduct. Релиз можно будет купить на CD и виниле в черном и прозрачном вариантах.