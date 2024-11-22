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Редкий концертный альбом Sonic Youth выйдет в 2025 году

Группа Sonic Youth анонсировала релиз раритетной концертной записи. Альбом Hold That Tiger, записанный в Чикаго в октябре 1987 года, будет выпущен 7 февраля 2025 года на лейбле Superior Viaduct. Релиз можно будет купить на CD и виниле в черном и прозрачном вариантах.

Источник: Звук

Группа Sonic Youth анонсировала релиз раритетной концертной записи. Альбом Hold That Tiger, записанный в Чикаго в октябре 1987 года, будет выпущен 7 февраля 2025 года на лейбле Superior Viaduct. Релиз можно будет купить на CD и виниле в черном и прозрачном вариантах.

Концертная запись также будет включать вступительное слово продюсера и музыканта Стива Альбини, который представил группу на сцене перед выступлением, сообщает NME.

Альбом Hold That Tiger будет включать в себя несколько песен с альбома Sister (1987), ранний материал и четыре кавера на Ramones.

Ранее участница Sonic Youth Ким Гордон поделилась воспоминаниями о Курте Кобейне.