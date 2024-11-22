Пять жителей Иркутской области получили государственные награды

— Данные награды — это высокая оценка заслуг жителей региона. Все они своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в стабильное развитие Иркутской области. И я благодарю каждого специалиста за их профессионализм, самоотдачу и неравнодушие, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.