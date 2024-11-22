Пять жителей Иркутской области получили государственные награды

Пять жителей Приангарья отметили государственными наградами РФ. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получил Владимир Шаховской, он долгие годы работает директором предприятия. Медаль «За труды по сельскому хозяйству» вручили начальнику кормоцеха Олегу Швыреву.
— Данные награды — это высокая оценка заслуг жителей региона. Все они своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в стабильное развитие Иркутской области. И я благодарю каждого специалиста за их профессионализм, самоотдачу и неравнодушие, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Еще три человека получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Среди них ветврач, оператор птицефабрик и слесарь-ремонтник.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительницам Иркутской области вручили почетные знаки «Материнская слава».