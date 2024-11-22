Центр правильного питания открыли в школе Дзержинска

Он был оборудован благодаря победе школы в первом интеллектуальном соревновании по правильному питанию «Здоровая Олимпиада» от одной из российских торговых сетей. В торжественной церемонии открытия вместе с учениками и педагогами приняли участие сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, глава Дзержинска Михаил Клинков и председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.
«Здоровье подрастающего поколения — ключевая задача государственной политики России. Правильное питание очень важно для школьников: это помогает им добиваться успехов в учебе и спорте, а также развиваться вне школы. Вопрос социального питания находится на контроле Совета Федерации. Валентина Ивановна Матвиенко неоднократно подчеркивала значимость обеспечения детей сбалансированным и качественным питанием в школах, необходимости эффективного расходования средств на школьное питание, исключения невкусной и низкокачественной еды, а также развития отечественного производства детских продуктов. Этот центр — наглядный пример, показывающий, как бизнес, реализуя свои программы, может помогать обществу, развивать наших детей, учить правильному питанию. Проект поддерживает задачи нацпроектов “Демография” и “Образование”, пропагандируя здоровый образ жизни и помогая детям осваивать важные практические навыки и формировать осознанное отношение к здоровью», — отметила Ольга Щетинина.
Всего в «Здоровой Олимпиаде» приняли участие более 223 тысяч учеников и более 5800 школ из 88 регионов России. Участникам необходимо было решить задания о ЗОЖ и правильном питании. Школа № 3 из Дзержинска показала лучшие результаты и выиграла главный приз — 1 миллион рублей. На средства гранта в школе оборудованы кухня с современной бытовой техникой и класс с информационными стендами и дидактическими материалами по правильному питанию.
«Центр правильного питания в нашей школе № 3 — это показательный пример взаимодействия между государством, муниципальными учреждениями и частными компаниями. Со школьной скамьи ребята разных возрастов будут погружены в тему здорового образа жизни и правильного питания, а это, в свою очередь, залог здоровья и успехов в учебе, в творчестве, науке и спорте. От всей души благодарю педагогов и ребят за усердие и надеюсь, что другие школы тоже возьмут на заметку такой вариант развития», — сказал Михаил Клинков.
Вместе с гостями ребята приготовили полезные бургеры из куриного филе, цельнозернового хлеба и овощей. Как рассказала директор школы № 3 Наталья Бубырь, в дальнейшем в новом центре будут проводить уроки технологии и занятия по основам социальной жизни для ребят, имеющих ограниченные возможности здоровья.