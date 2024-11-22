Центр правильного питания открыли в школе Дзержинска

«Центр правильного питания в нашей школе № 3 — это показательный пример взаимодействия между государством, муниципальными учреждениями и частными компаниями. Со школьной скамьи ребята разных возрастов будут погружены в тему здорового образа жизни и правильного питания, а это, в свою очередь, залог здоровья и успехов в учебе, в творчестве, науке и спорте. От всей души благодарю педагогов и ребят за усердие и надеюсь, что другие школы тоже возьмут на заметку такой вариант развития», — сказал Михаил Клинков.