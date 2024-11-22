В Таганроге в 2025 году решат проблему энергоснабжения дачных товариществ

В Таганроге в новом году решат проблему энергоснабжения дачных товариществ. Об этом на своей странице в социальной сети рассказала глава администрации города Светлана Камбулова.
— В 2025 году «Россети Юг» приступят к решению многолетней проблемы жителей ДНТ «Металлург», СНТ «Радуга», ДНТ «Лагуна». Она касается некачественного электроснабжения этих дачных и садовых товариществ, — поделилась глава администрации.
Уже с 1 января нового года специалисты приступят к эксплуатации, обслуживанию и ремонту линейных объектов электроэнергетики. Всего необходимо отремонтировать порядка 26 километров объектов.
По словам Светланы Камбуловой, это решение позволит не только привести в хорошее состояние электросетевое хозяйство садовых товариществ, но и положительно отразятся на комплексе города в целом.