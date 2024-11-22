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В Омской области будут следить за соцсетями детей

С родителей омских школьников уже собирают согласие на мониторинг.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области внедряют мониторинг социальных сетей школьников. О том, что у них уже затребовали согласие на эту процедуру, сообщили родители учеников одной из школ в Нефтяниках.

Как пояснили в региональном министерстве образования, новшество сейчас реализуется во всех учреждениях образования Омской области.

«Мониторинг проводится в целях своевременной оценки рисков вовлечения обучающихся в деструктивный контент с использованием информационной-телекоммуникационной сети Интернет», — пояснили в ведомстве «Вечернему Омску».

Вести мониторинг будут специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и представители автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».