Зеленский лишил госнаград Украины посла России в Беларуси Грызлова

Кроме того, в указе сказано и о лишении украинских госнаград тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука. Известно, что в марте 2022-го контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить Тимощука тренерской лицензии и всех национальных титулов, выигранных им в качестве футболиста из-за его решения продолжать работу в петербургском футбольном клубе. К слову, Тимощуком данное решение обжаловалось и 18 ноября источник ТАСС проинформировал, что Спортивным арбитражным судом было принято решение в пользу тренера.