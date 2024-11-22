Зеленский лишил госнаград Украины посла России в Беларуси Грызлова

Указом президента Украины Владимира Зеленского лишены государственных наград Украины посол России в Беларуси Борис Грызлов, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также другие политические и культурные деятели, передает ТАСС.
В документе, который опубликовал офис Зеленского, сказано о лишении украинских госнаград 24 человек. Кроме патриарха Кирилла, председателя Совфеда Валентины Матвиенко и посла России в Беларуси Бориса Грызлова, наград лишили артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина, композитора Игоря Крутого, дирижера Валерия Гергиева, скрипача и дирижера Владимира Спивакова.
Сообщается также и о лишении государственных наград главы движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, бывших депутатов Рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Олега Царева, экс-премьера Украины Николая Азарова, бывшего вице-премьера Дмитрия Табачника, экс-главу Запорожской области Евгения Балицкого. В список еще внесена певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.
Кроме того, в указе сказано и о лишении украинских госнаград тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука. Известно, что в марте 2022-го контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить Тимощука тренерской лицензии и всех национальных титулов, выигранных им в качестве футболиста из-за его решения продолжать работу в петербургском футбольном клубе. К слову, Тимощуком данное решение обжаловалось и 18 ноября источник ТАСС проинформировал, что Спортивным арбитражным судом было принято решение в пользу тренера.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине.
Еще белорусский лидер рассказал о главном страхе своего президентства. Также глава республики сказал о своих непопулярных решениях: «Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать».
Кроме того, белорусский президент сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».