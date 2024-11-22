Многодетных мам в Волгоградской области наградили с премией 100 тысяч рублей

В 2024 году знак «Материнская слава» вручили жительницам Дзержинского и Краснооктябрьского районов Волгограда Галине Фарниевой и Марии Чудиной, Алисе Гоман и Гульжане Башпеновой из Волжского, Наталье Абросимовой из Городищенского, Анастасии Болотиной из Серафимовичского, Юлии Величко из Суровикинского районов, Анастасии Головченко из Михайловки, Наталье Рассказовой из Фролово и Екатерине Шишовой из Камышина.