Многодетных мам в Волгоградской области наградили с премией 100 тысяч рублей

В Волгограде 22 ноября наградили десять многодетных мам, которые воспитывают пять и более детей. В торжественной обстановке женщинам вручили почетный знак «Материнская слава», к которому полагается премия в 100 тысяч рублей. От имени руководства области награды волгоградкам вручила врио замгубернатора Лариса Савина.
В 2024 году знак «Материнская слава» вручили жительницам Дзержинского и Краснооктябрьского районов Волгограда Галине Фарниевой и Марии Чудиной, Алисе Гоман и Гульжане Башпеновой из Волжского, Наталье Абросимовой из Городищенского, Анастасии Болотиной из Серафимовичского, Юлии Величко из Суровикинского районов, Анастасии Головченко из Михайловки, Наталье Рассказовой из Фролово и Екатерине Шишовой из Камышина.
Всего знак отличия «Материнская слава» на сегодня получили за создание больших семей 130 волгоградок. Всего в регионе более 31 тысячи многодетных семей.