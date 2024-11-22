На поезде из Кишинева во Львов: С 15 декабря начнет действовать новое железнодорожное сообщение

С середины декабря будет запущено новое железнодорожное сообщение «Львов — Кишинёв».
С 15 декабря между Львовом и Кишинёвом начнет действовать железнодорожное сообщение, сообщил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.
— У нас достаточно успешно работает поезд «Киев — Кишинёв». И теперь мы присоединяем к этому сообщению ещё и Львов. Это был популярный запрос, — отметил Перцовский.
Речь идёт о вагоне с пересадкой, который будет отправляться из Львова в 15:00. По дороге его будут перецеплять к уже курсирующему поезду, в составе которого он будет прибывать в Кишинёв в 11:30 следующего дня.