Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На поезде из Кишинева во Львов: С 15 декабря начнет действовать новое железнодорожное сообщение

С середины декабря будет запущено новое железнодорожное сообщение «Львов — Кишинёв».

Источник: Комсомольская правда

С середины декабря будет запущено новое железнодорожное сообщение «Львов — Кишинёв».

С 15 декабря между Львовом и Кишинёвом начнет действовать железнодорожное сообщение, сообщил глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

— У нас достаточно успешно работает поезд «Киев — Кишинёв». И теперь мы присоединяем к этому сообщению ещё и Львов. Это был популярный запрос, — отметил Перцовский.

Речь идёт о вагоне с пересадкой, который будет отправляться из Львова в 15:00. По дороге его будут перецеплять к уже курсирующему поезду, в составе которого он будет прибывать в Кишинёв в 11:30 следующего дня.

туризм и отдых