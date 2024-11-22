В Ростовской области День матери отметят 1,3 миллиона женщин

Так, в Ростовской области живет больше 975 тысяч женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. В прошлом году они подарили жизнь 32 171 малышу, из которых 22 096 появились на свет в городе, а 10 075 в сельских поселениях. По традиции на 51,3% преобладают мальчики.