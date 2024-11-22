«Настоящие героини вне времени»: В Ростове чествовали многодетных матерей

«Мама» — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Поэтому в 1998 году в целях повышения социальной значимости материнства указом президента России был установлен праздник — День матери. И мы отмечаем его каждое последнее воскресенье ноября. В этом году — 24 ноября. А в пятницу, 22 ноября, в преддверии Дня матери, в донской столице чествовали женщин, которые несут гордое звание «мама».
«В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ДОЛГО НЕ СМОЛКАЛИ ОВАЦИИ».
В этот же день прошло торжественное открытие фотовыставки «Мать Героя» в Ростовской государственной филармонии. На 17 портретах — мамы защитников Отечества, которые и приняли участие в мероприятии. У одних сыновья отдали свои жизни в зоне СВО, у других — в строю и ведут борьбу с противником. И на каждой фотографии запечатлены мамы с портретом ее родного воина в руках — в его кителе и с наградами. Многие участники смотрели на эти снимки со со слезами на глазах. Эти фотографии стали напоминанием о материнской любви и духовной близости со своими детьми.
— В знак благодарности за воспитание настоящих патриотов в зале долго не смолкали овации, — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Во время торжества в честь матерей заслуженные награды по доброй традиции вручили многодетным ростовчанкам, воспитывающим четверых и более детей.
— Каждая из них — образец для молодых, набирающихся опыта мам. Спасибо вам за неустанный ежедневный труд. Несомненно, все мамы — настоящие героини вне времени. Они не только заботятся о семьях и ведут быт, но и преуспевают в работе. На хрупких женских плечах лежит много обязанностей. И со всеми они справляются на «отлично». Ведь каждая мама может все! — считает глава.
По словам Алексея Валентиновича, ростовские мамы должны слышать самые теплые слова каждый день.
— Уверен, что слова благодарности за подаренную жизнь, заботу и терпение, поддержку и понимание, безусловную любовь ростовчанки регулярно слышат от своих дочерей и сыновей. Благодарю за популяризацию истинных семейных ценностей и желаю счастья и благополучия. С наступающим праздником!
ПРАЗДНУЕМ ВСЕМ ГОРОДОМ.
Совет молодежи Ленинского района и сотрудники парка раздавали розы прохожим женщинам в парке им. М. Горького. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Стоит отметить, что День матери с трепетом встречает весь Ростов. Так, праздничная акция «Сердечко для мамочки» прошла на центральной аллее парка им. М. Горького в четверг, 21 ноября. Активисты Совета молодежи, учащиеся Школы № 39, студенты Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) подготовили творческие плакаты и выстроились в форме сердца, символизирующего любовь, уважение и признательность к матерям. Совет молодежи Ленинского района и сотрудники парка раздавали розы прохожим женщинам, сопровождая поздравления красивыми мелодиями, которые исполнялись на саксофоне. А на центральной аллее состоялась выставка «Пусть всегда будет мама» с работами учащихся Детской школы искусств имени А. П. Артамонова. Кроме того, для юных жителей города библиотеки Ростова-на-Дону подготовили творческую мастерскую «Любимой мамочке подарок» и игру «Мамины помощники».