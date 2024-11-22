«Настоящие героини вне времени»: В Ростове чествовали многодетных матерей

В этот же день прошло торжественное открытие фотовыставки «Мать Героя» в Ростовской государственной филармонии. На 17 портретах — мамы защитников Отечества, которые и приняли участие в мероприятии. У одних сыновья отдали свои жизни в зоне СВО, у других — в строю и ведут борьбу с противником. И на каждой фотографии запечатлены мамы с портретом ее родного воина в руках — в его кителе и с наградами. Многие участники смотрели на эти снимки со со слезами на глазах. Эти фотографии стали напоминанием о материнской любви и духовной близости со своими детьми.