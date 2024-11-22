Открытие российских физиков поможет улучшить работу систем масс-спектрометрии

Дальнейшее улучшение работы этих приборов требует более точного понимания того, как на температуру и другие свойства плазмы влияют различные фоновые ионы, взаимодействующие с нейтральными частицами и оказывающие значимое влияние на процесс слияния положительно и отрицательно заряженных частиц. Для получения этих сведений российские ученые разработали термодинамическую модель плазмы и рассчитали то, как ведут себя ионы водорода, кислорода, аргона, гидроксил-ионы и прочие фоновые заряженные частицы в горячей и холодной плазме.