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В Волгограде наградили лучших инженеров

На звание лучших претендовали 20 представителей ведущих предприятий волгоградского региона, четверо — моложе 25 лет.

Итоги областного конкурса «Инженер года» подвели на международном форуме-выставке «Пром-Энерго-Volga»2024". На звание лучших претендовали 20 представителей ведущих предприятий волгоградского региона.

Победителей определили в трех номинациях — инженер-конструктор, инженер-IT и инженер-технолог. Ими стали два специалиста «Волгограднефтемаша» Максим Меньшиков и Сергей Горбатенко, а также сотрудник Волжского трубного завода Василий Байков.

По сравнению с 2023-м число участников конкурса выросло вдвое, в два раза больше стало и предприятий, подавших заявки на участие. А состав значительно помолодел — отбор прошли четыре специалиста, которым не исполнилось и 25 — они только недавно окончили профильные вузы.