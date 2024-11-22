В Волгограде наградили лучших инженеров

По сравнению с 2023-м число участников конкурса выросло вдвое, в два раза больше стало и предприятий, подавших заявки на участие. А состав значительно помолодел — отбор прошли четыре специалиста, которым не исполнилось и 25 — они только недавно окончили профильные вузы.