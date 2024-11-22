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Два председателя воронежских судов подали в отставку

Заявление о прекращении полномочий также подала еще одна судья.

Источник: РИА "Воронеж"

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области рассмотрит вопросы о прекращении полномочий двух председателей судов и одной судьи на следующем заседании 27 ноября. Об этом сообщили на сайте ККС в пятницу, 22 ноября.

Заявление об уходе в отставку подали:

  • председатель Аннинского районного суда Алексей Жукавин;
  • председатель Панинского районного суда Валентина Золотарева;
  • судья Советского районного суда Воронежа Виолетта Куприна.

Алексей Жукавин стал председателем суда на шестилетний срок полномочий по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Валентина Золотарева занимает свой пост с 2018 года. Предыдущий председатель Панинского районного суда Сергей Кирмас ушел в отставку после того, как сотрудники ФСБ передали материалы о его деятельности занимавшему тогда пост председателя Воронежского областного суда Василию Тарасову. Суд под председательством Сергея Кирмаса систематически принимал решения об УДО в интересах представителей уголовной среды, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях муниципалитета.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ККС Воронежской области объявила об открытии вакантной должности председателя Новоусманского районного суда.