Два председателя воронежских судов подали в отставку

Алексей Жукавин стал председателем суда на шестилетний срок полномочий по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Валентина Золотарева занимает свой пост с 2018 года. Предыдущий председатель Панинского районного суда Сергей Кирмас ушел в отставку после того, как сотрудники ФСБ передали материалы о его деятельности занимавшему тогда пост председателя Воронежского областного суда Василию Тарасову. Суд под председательством Сергея Кирмаса систематически принимал решения об УДО в интересах представителей уголовной среды, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях муниципалитета.