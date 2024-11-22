В Чердынский краеведческий музей перевезли знаменитые оковы Михаила Романова

Тем временем директор Чердынского краеведческого музея Ирина Трофимова рассказала, что экскурсии в Ныроб продолжаются: для посещения открыт Романовский сад, можно зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник.