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В Чердынский краеведческий музей перевезли знаменитые оковы Михаила Романова

Центр памяти Романова, где они находились ранее, закрыли на реставрацию.

Источник: сайт губернатора и правительства Пермского края

Центр памяти Михаила Романова в Ныробе закрыли на реставрацию до конца 2025 года. В связи этим часть экспозиции, в том числе главный экспонат музея — оковы Романова — перевезли в Чердынский краеведческий музей.

Он находится на улице Юргановской, 58. Это здание с большой историей — бывшее мужское приходское училище, построенное в 1888 году по проекту архитектора Рудавского.

Тем временем директор Чердынского краеведческого музея Ирина Трофимова рассказала, что экскурсии в Ныроб продолжаются: для посещения открыт Романовский сад, можно зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник.

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