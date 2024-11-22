В Чердынский краеведческий музей перевезли знаменитые оковы Михаила Романова

Центр памяти Михаила Романова в Ныробе закрыли на реставрацию до конца 2025 года. В связи этим часть экспозиции, в том числе главный экспонат музея — оковы Романова — перевезли в Чердынский краеведческий музей.
Он находится на улице Юргановской, 58. Это здание с большой историей — бывшее мужское приходское училище, построенное в 1888 году по проекту архитектора Рудавского.
Тем временем директор Чердынского краеведческого музея Ирина Трофимова рассказала, что экскурсии в Ныроб продолжаются: для посещения открыт Романовский сад, можно зайти в часовню и спуститься в яму-темницу, где принял мученическую смерть опальный боярин, побывать в Никольском храме и Богоявленской церкви, посетить Свято-Никольской родник.