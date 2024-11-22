Главы МИД России и Беларуси Лавров и Рыженков подписали общее заявление в Бресте

Так, главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России согласовали подходы по Евразийской хартии. Еще на совместном заседании коллегий МИД обсуждены и другие вопросы, подписан ряд документов. В том числе сказано о подписании декларации Беларуси и России о повышении роли международного права и о руководящих принципах, которые касаются квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативным последствиям подобных мер.