Главы МИД России и Беларуси Лавров и Рыженков подписали общее заявление в Бресте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подписали в Бресте заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает БелТА.
Так, главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России согласовали подходы по Евразийской хартии. Еще на совместном заседании коллегий МИД обсуждены и другие вопросы, подписан ряд документов. В том числе сказано о подписании декларации Беларуси и России о повышении роли международного права и о руководящих принципах, которые касаются квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативным последствиям подобных мер.
Также на уровне дипведомств обсуждались актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, международная повестка и внешнеполитическая координация сторон на международных площадках.
По итогам заседания Рыженков и Лавров отметили, что большое внимание уделялось дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в Союзном государстве, а также вопросам подготовки планирующегося в декабре 2024-го заседания Высшего государственного совета Союзного государства, который приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Накануне вечером глава МИД России Лавров прилетел в Брест, где подпишет несколько серьезных документов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине.
Еще белорусский лидер рассказал о главном страхе своего президентства.