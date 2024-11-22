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Поселок на Куршской косе остался без света, в нацпарке падают деревья

Дороги в нацпарке скользкие и неубранные.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» без света сидит поселок Рыбачий. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы, информацию подтвердили и в пресс-службе парка.

Куршскую косу сегодня здорово засыпало снегом.

«Дорога скользкая, снегоуборочной техники пока не наблюдается», — говорят местные жители.

Ранее сообщалось о том, что на Куршской косе упавшие деревья перегородили дорогу, организовано реверсивное движение на 25-м километре нацпарка.

Ветви ломаются под тяжестью снега и падают на трассу.

«Очень много падает деревьев и веток — у госинспекторов национального парка горячая пора. Не успевают убирать», — прокомментировали в нацпарке.

Жителей региона просят без особой надобности на косу не приезжать.

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