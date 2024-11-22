Поселок на Куршской косе остался без света, в нацпарке падают деревья

В национальном парке «Куршская коса» без света сидит поселок Рыбачий. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы, информацию подтвердили и в пресс-службе парка.
Куршскую косу сегодня здорово засыпало снегом.
«Дорога скользкая, снегоуборочной техники пока не наблюдается», — говорят местные жители.
Ранее сообщалось о том, что на Куршской косе упавшие деревья перегородили дорогу, организовано реверсивное движение на 25-м километре нацпарка.
Ветви ломаются под тяжестью снега и падают на трассу.
«Очень много падает деревьев и веток — у госинспекторов национального парка горячая пора. Не успевают убирать», — прокомментировали в нацпарке.
Жителей региона просят без особой надобности на косу не приезжать.