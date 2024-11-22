Еще одна полоса появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Речь идет об участке от улицы Белинского до Рокоссовского от дома № 110Д до дома № 231 по Ванеева. Там специалисты проведут реконструкцию автомобильной дороги, которая включает уширение — дополнительную полосу, организацию для въезда и выезда машин скорой помощи, реконструкцию светофоров, а также изменение автобусных остановок.