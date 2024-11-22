Еще одна полоса появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Дополнительная полоса появится на участке на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идет об участке от улицы Белинского до Рокоссовского от дома № 110Д до дома № 231 по Ванеева. Там специалисты проведут реконструкцию автомобильной дороги, которая включает уширение — дополнительную полосу, организацию для въезда и выезда машин скорой помощи, реконструкцию светофоров, а также изменение автобусных остановок.
Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация по расширению участка дороги от улицы Бориса Панина до Республиканской. Сроки проведения ремонта еще не определены.
Напомним, недавно стало известно, что на ремонт дороги у Гребного канала направят почти 326 млн рублей. На данный момент проводится конкурс на выбор подрядчика.