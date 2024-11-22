Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рояль группы Fleetwood Mac выставлен на аукцион за 50 тысяч долларов

Рояль, на котором были написаны некоторые из самых популярных хитов Fleetwood Mac, выставлен на аукцион. Черный инструмент марки Grand Hamilton теперь смогут купить участники торгов Gotta Have Rock And Roll.

Источник: Звук

Рояль, на котором были написаны некоторые из самых популярных хитов Fleetwood Mac, выставлен на аукцион. Черный инструмент марки Grand Hamilton теперь смогут купить участники торгов Gotta Have Rock And Roll.

Доподлинно известно, что на инструменте были написаны композиции Songbird (1977) и Sara (1979).

Минимальная ставка за рояль Fleetwood Mac в настоящее время составляет 50 тысяч долларов, сообщает NME. Однако, по оценкам участников аукциона, сумма может вырасти до 200 тысяч долларов. Аукцион должен закрыться 6 декабря.

Ранее стало известно, что более 130 инструментов гитариста Джеффа Бека будут выставлены на аукцион.