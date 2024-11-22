Рояль группы Fleetwood Mac выставлен на аукцион за 50 тысяч долларов

Рояль, на котором были написаны некоторые из самых популярных хитов Fleetwood Mac, выставлен на аукцион. Черный инструмент марки Grand Hamilton теперь смогут купить участники торгов Gotta Have Rock And Roll.
Доподлинно известно, что на инструменте были написаны композиции Songbird (1977) и Sara (1979).
Минимальная ставка за рояль Fleetwood Mac в настоящее время составляет 50 тысяч долларов, сообщает NME. Однако, по оценкам участников аукциона, сумма может вырасти до 200 тысяч долларов. Аукцион должен закрыться 6 декабря.
Ранее стало известно, что более 130 инструментов гитариста Джеффа Бека будут выставлены на аукцион.