В Татарстане сильный ветер сохранится и на выходных

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сильный ветер в республике сохранится и на выходных. В субботу, 23 ноября, будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег и снег. Днем — без значительных осадков. Местами порывы ветра составят 17−22 метра в секунду, вечером и ночью местами — до 25 метров в секунду. Температура будет в пределах −3 — +5 градусов.
В воскресенье, 24 ноября, без существенных изменений. Скорость ветра составит 9−14 метров секунду с порывами в 17−22 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.
Новая неделя начнется с похолодания. В дневные часы будет от −2 до +2 градусов, в ночные — от 0 до −4 градусов. Порывы ветра уменьшаться до 14 метров в секунду. Во все дни на дорогах ожидается гололед.
Ранее татарстанцы рассказали об улетевших частях крыши в результате сильного ветра.