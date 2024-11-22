В Татарстане сильный ветер сохранится и на выходных

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сильный ветер в республике сохранится и на выходных. В субботу, 23 ноября, будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег и снег. Днем — без значительных осадков. Местами порывы ветра составят 17−22 метра в секунду, вечером и ночью местами — до 25 метров в секунду. Температура будет в пределах −3 — +5 градусов.