Василий Голубев занял пост сенатора от ЗС РО в Совете Федерации

Напомним, 20 ноября пост сенатора от парламента Ростовской области в Совфеде покинула Ирина Рукавишникова. Причиной ухода стал переход на новую работу. Известно, что она заняла пост сенатора 15 сентября 2018 года. Вновь Ирина Рукавишникова вступила на эту должность 19 сентября прошлого года. Кроме того, с февраля 2020 года она занимала пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.