Василий Голубев занял пост сенатора от ЗС РО в Совете Федерации

Экс-губернатор Ростовской области занял пост сенатора от ЗС РО в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли в ходе 14-го внеочередного заседания заксобрания Ростовской области 22 ноября.
Бывшего губернатора поддержали 47 депутатов ЗС из 49. Также в связи с новой должностью депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий, как депутата Законодательного собрания.
Напомним, 20 ноября пост сенатора от парламента Ростовской области в Совфеде покинула Ирина Рукавишникова. Причиной ухода стал переход на новую работу. Известно, что она заняла пост сенатора 15 сентября 2018 года. Вновь Ирина Рукавишникова вступила на эту должность 19 сентября прошлого года. Кроме того, с февраля 2020 года она занимала пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.