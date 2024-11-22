Метеорологи пообещали Петербургу большое количество снега зимой

Календарная зима вот-вот наступит, но в Петербурге о приближении этого времени года почти ничего не говорит. Снег лишь изредка заглядывает в Северную столицу и почти сразу тает. Поэтому закрадываются сомнения, что зима выдастся снежной. Но как бы не так. Снега, впрочем, как и дождей, в городе будет очень много. По прогнозам метеорологов, ожидается 157 миллиметров осадков. Об этом пишет «Петербургский дневник».
— Зима в европейской части России будет теплее, чем в прошлом году. Самые значительные отклонения прогнозируются в Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Уфе. Средняя температура зимой в Северной столице составит −3,4 градуса, что может оказаться выше, чем в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Уфе, — добавили специалисты.
Кстати, за последние 30 лет очень холодная зима была зафиксирована в 2009 году. Тогда в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе и ряде других городов температура оказалась на семь-девять градусов ниже нормы. Самой теплой же считается зима 2019 года.