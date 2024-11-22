Метеорологи пообещали Петербургу большое количество снега зимой

Календарная зима вот-вот наступит, но в Петербурге о приближении этого времени года почти ничего не говорит. Снег лишь изредка заглядывает в Северную столицу и почти сразу тает. Поэтому закрадываются сомнения, что зима выдастся снежной. Но как бы не так. Снега, впрочем, как и дождей, в городе будет очень много. По прогнозам метеорологов, ожидается 157 миллиметров осадков. Об этом пишет «Петербургский дневник».