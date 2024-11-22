Как сделать новогодние игрушки в домашних условиях из бумаги, фетра, фоамирана и других материалов

«Беспроигрышный вариант для начинающих — декор пластиковых или пенопластовых шаров, которые можно обтянуть стрейч-бархатом и декорировать лентами, стразами, бисером, бусинами и пайетками. Также очень милыми получаются игрушки из фетра — материал прекрасно держит форму, не осыпается и с ним легко работать. Особенно весело делать игрушки из фетра с детьми! Сейчас очень большой выбор праздничных материалов, из которых можно сотворить красоту своими руками, что сделает новогоднее украшение душевнее и станет особо ценным подарком для близких», — сказала она.