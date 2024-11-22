Как сделать новогодние игрушки в домашних условиях из бумаги, фетра, фоамирана и других материалов

Украшенная елка — главный атрибут новогодних праздников. Будет она натуральной или искусственной, маленькой или большой — особого значения не имеет. Важно во что вы ее нарядите. Особые акценты вносят в образ елочные игрушки, изготовленные своими руками. Как смастерить в домашних условиях традиционные шары, оригинальные фигурки, необычные подвески, игрушки из фоамирана и другие элементы декора — в материале «Газеты.Ru».
Елочные игрушки своими руками — с чего начать.
Создание елочных игрушек своими руками — это не только увлекательное занятие, но и возможность привнести в праздничный декор индивидуальность. В отличие от фабричных игрушек новогодние украшения, изготовленные в домашних условиях, хранят тепло рук мастера, а их уникальные черты невозможно повторить.
Художник, мастер миниатюрных елочных игрушек Вероника Верник из Подмосковья уже более 12 лет создает новогодние украшения. Она рассказала «Газете.Ru», что это небыстрая работа — выходит всего «десяток-другой шариков за месяц при 100%-ной загрузке».
За основу художник-миниатюрист берет обычный стеклянный шарик: он выступает в роли тела будущего персонажа. Затем к нему с помощью различных материалов добавляются лапки, мордочки и аксессуары.
Мастер новогодней игрушки Анастасия Арефьева из Новосибирска уже много лет создает игрушки из текстильной основы, украшает их вышивкой и стразами. Она шьет изделия по собственным выкройкам, тщательно подбирая материалы. Анастасия рассказала «Газете.Ru», что такие изделия долговечные, но создать их очень непросто. Но для тех, кто только собирается себя попробовать в изготовлении поделок своими руками, есть много несложных вариантов.
«Беспроигрышный вариант для начинающих — декор пластиковых или пенопластовых шаров, которые можно обтянуть стрейч-бархатом и декорировать лентами, стразами, бисером, бусинами и пайетками. Также очень милыми получаются игрушки из фетра — материал прекрасно держит форму, не осыпается и с ним легко работать. Особенно весело делать игрушки из фетра с детьми! Сейчас очень большой выбор праздничных материалов, из которых можно сотворить красоту своими руками, что сделает новогоднее украшение душевнее и станет особо ценным подарком для близких», — сказала она.
Подбор материалов для создания новогодней игрушки своими руками зависит от выбранной техники. Для работы с бумагой понадобятся ножницы, клей, цветная бумага, картон, ленты, бусинки. Для вязаных игрушек — пряжа, спицы или крючок, наполнитель (синтепон или вата). Для игрушек из теста — мука, соль, вода, краски, лак. Также могут пригодиться различные декоративные элементы: блестки, пайетки, кружева, пуговицы, естественные материалы — шишки, ветки, сушеные фрукты.
Елочные игрушки из фетра.
Фетр — очень удобный, податливый и недорогой материал для создания новогодних игрушек. С его помощью можно воплотить любые новогодние идеи, например, смастерить снеговика.
~Снеговик из фетра~
Вам понадобится:
* два вида фетра, толстый и тонкий, различных цветов;
Пошаговая инструкция:
* Нарисуйте снеговика на бумаге (или распечатайте готовый рисунок) и вырежьте. Это будет ваша выкройка.
Елочные игрушки из бумаги.
Бумага дает невероятный простор для творчества. Попробуйте поэкспериментировать с различной фактурой и оттенками. Для сложных вариантов можно использовать технику оригами и квиллинга.
~Елочный шар из полосок бумаги~
Вам понадобится:
* Цветная бумага, желательно плотная. Лучше всего подойдут яркие, праздничные цвета — красный, зеленый, золотой, серебряный. Можно использовать бумагу с уже готовым новогодним принтом.
Пошаговая инструкция:
* Нарежьте цветную бумагу на полоски одинакового размера. Чем длиннее полоски, тем больше будет шар. Количество полосок — от 12 до 16, в зависимости от желаемого размера и пышности.
Также из бумаги можно смастерить шары-соты. Это вариант более сложный и трудоемкий, но и смотрится он интереснее и праздничнее. Ниже видеоинструкция изготовления такого шара.
Елочные игрушки из соленого теста.
Соленое тесто — доступный и простой в обработке материал, позволяющий воплотить самые смелые идеи. Елочные игрушки из соленого теста не только красивые, но и долговечные.
Вам понадобится:
* 2 стакана муки;
Пошаговая инструкция:
* Смешайте ингредиенты, добавьте немного растительного масла для эластичности, вымесите тесто;
Расписные елочные шары.
Из самых простых, дешевых, однотонных стеклянных или пластиковых шаров могут получиться уникальные игрушки. Главное — взять в руки кисти, краски, вооружиться терпением и вдохновением.
~Елочный шар с новогодним орнаментом~
Вам понадобится:
* пластиковый или стеклянный шар;
Пошаговая инструкция:
* Выньте из шара петельку, в открывшееся отверстие вставьте палочку для суши и закрепите: так вы сможете расписывать его по кругу и не смазать рисунок.
Елочные украшения из шишек.
Шишки — идеальный материал для создания елочных игрушек в рустикальном стиле. Их можно покрасить, посыпать блестками, украсить бусинками, лентами или миниатюрными искусственными ягодами.
~Оригинальные шишки на елку~
Вам понадобится:
* шишки разных размеров и форм для создания разнообразных композиций;
Пошаговая инструкция:
* Покрасьте шишки в выбранный цвет.
Елочные игрушки из фоамирана.
Фоамиран — материал, который открывает широкие возможности для творчества. Он появился недавно, но уже успел завоевать любовь многих мастеров украшений, особенно в области флористики и декора. Это мягкие, но прочные пористые листы толщиной до нескольких миллиметров, прекрасно подходящие для создания оригинальных елочных игрушек. Благодаря своей податливости, фоамиран позволяет воплотить очень разные творческие фантазии.
Из фоамирана можно делать шары, наподобие бумажных. Однако из этого материала они получатся более объемными и долговечными.
Другой вариант поделки — рождественская заезда 3D. Для нее лучше взять глиттерный фоамиран. Заказать его можно на любом маркетплейсе.