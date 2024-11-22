В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

ВСУ вторглись в Курскую область три с половиной месяца назад, 6 августа. Спустя несколько дней, 12 августа, власти в первый и пока в последний раз дали обобщенную информацию о масштабе вторжения: врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских войск тогда находились 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны отчитывается об оттеснении ВСУ и их больших потерях.