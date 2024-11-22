В Россию вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

В Россию в результате договоренностей с Киевом вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных военнослужащими Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до трех лет, а также инвалид — колясочник», — написала омбудсмен.
Несколько дней назад Москалькова рассказала об обнаружении «40 мирных гражданских лиц» в Сумах. Тогда же она уточнила, что этот вопрос обсуждается с ее украинским коллегой — омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В целом по поводу без вести пропавших людей в зоне военной операции поступило уже более 40 тыс. обращений, отметила Москалькова.
ВСУ вторглись в Курскую область три с половиной месяца назад, 6 августа. Спустя несколько дней, 12 августа, власти в первый и пока в последний раз дали обобщенную информацию о масштабе вторжения: врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских войск тогда находились 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны отчитывается об оттеснении ВСУ и их больших потерях.
«Потери колоссальные. За три месяца боевых действий потери больше, чем за весь прошлый год киевского режима, — свыше 30 тыс.», — рассказывал в начале ноября президент Владимир Путин.