Донской региональный маткапитал смогут получать все, у кого третий ребенок родится после 1 января 2025 года

— Сегодня приняли важнейшее решение, что с 1 января 2025 года региональный материнский капитал будет предоставляться вне зависимости от материального положения семей, в которых рождается ребенок, — сказал Александр Ищенко. — Это абсолютно правильное решение. Для абсолютного большинства мамочек, для абсолютного большинства семей, где будут рождаться дети, даже если уровень доходов выше среднего или сильно выше среднего, все равно расходы на ребенка очень значительные. И дополнительная материальная помощь со стороны регионального бюджета лишней точно не будет лишней.