Донской региональный маткапитал смогут получать все, у кого третий ребенок родится после 1 января 2025 года

Законодательное собрание Ростовской области приняло изменения в региональное законодательство, касающееся мер поддержки семей с детьми. Внеочередное 14-е заседание прошло под председательством спикера Александра Ищенко.
РАНЬШЕ ДАВАЛИ ТОЛЬКО МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ.
— Законодательное собрание и правительство Ростовской области последовательно формируют и реализуют комплекс мер поддержки многодетных семей в Ростовской области, — отметил спикер парламента. — В дополнение к федеральным мерам поддержки у нас реализуется достаточно широкий объем дополнительных мер, которые позволяют сделать условия рождения, воспитания ребенка первого и последующих более комфортными, в том числе с точки зрения материального обеспечения.
По его словам, долгое время шли дебаты по поводу того, что региональный материнский капитал в Ростовской области действует уже много лет, им воспользовалось большое количество семей, но он предоставляется в зависимости от материального положения семьи.
— По сути, он предоставлялся малообеспеченным жителям Ростовской области. И в ходе обсуждения перспектив семейной политики в регионе мы столкнулись с необходимостью расширения спектра действия регионального материнского капитала.
Вначале на Дону расширили перечень расходов, на которые семья может израсходовать материнский капитал. Сейчас они самые широкие на территории Южного федерального округа. Затем увеличили размер материнского капитала. В следующем году он превысит 150 тысяч рублей.
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— Сегодня приняли важнейшее решение, что с 1 января 2025 года региональный материнский капитал будет предоставляться вне зависимости от материального положения семей, в которых рождается ребенок, — сказал Александр Ищенко. — Это абсолютно правильное решение. Для абсолютного большинства мамочек, для абсолютного большинства семей, где будут рождаться дети, даже если уровень доходов выше среднего или сильно выше среднего, все равно расходы на ребенка очень значительные. И дополнительная материальная помощь со стороны регионального бюджета лишней точно не будет лишней.
Парламентарий добавил, что это не последний шаг областных властей по принимаемым мерам поддержки семейной политики. И прежде всего — многодетных семей.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БУДУТ РАСШИРЯТЬ.
— В планах 2025 год мы уже обсуждаем предложение по увеличению размеров поддержки по тем или иным видам выплат и компенсации. Мы обсуждаем возможность инициирования на федеральный уровень дополнительных мер поддержки.
К тому же Заксобрание готовит к принятию областной закон, который будет содержать новые формы поддержки, предусмотренные федеральным законодательством.
— Пока этот вопрос еще находится в стадии на завершающем этапе разработки на федеральном уровне, но уже в ближайшее время все окончательные решения будут приняты. И поэтому в 2025 году нас ожидают совершенно точно новые решения в сфере поддержки семей с детьми, и прежде всего многодетных семей, — резюмировал Александр Ищенко.