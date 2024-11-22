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Главные новости недели с 18 по 22 ноября 2024 года

Итоги недели с 18 по 22 ноября 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 18 по 22 ноября 2024 года.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Владимир Путин
Источник: РИА "Новости"

Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину России. По словам Дмитрия Пескова, текст должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.

Россия ответила «Орешником» на удары вглубь страны

Владимир Путин заявил об ответных ударах по Украине из-за атак западным оружием на Россию. РФ применила гиперзвуковую ракету «Орешник» против ОПК Украины. Президент России предупредил Запад о последствиях дальнейшей эскалации.

МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
Источник: AP 2024

Выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые преступления против человечности. Их обвиняют в использовании голода как метода войны и лишении населения Газы жизненно необходимых ресурсов.

Набиуллина назвала бессмыслицей заморозку вкладов

Глава ЦБ назвала идею заморозки вкладов россиян или ограничения процентов по ним бессмыслицей. Набиуллина отметила, что банки выплачивают проценты по вкладам за счет процентов по кредитам, которые сейчас «прибыльные».

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку

Парламент Абхазии принял решение об отставке президента Аслана Бжании, за это проголосовали 28 из 31 депутата. Бжания ушел с поста для сохранения стабильности и конституционного порядка в стране.