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Школьники Башкирии напишут итоговое сочинение в начале декабря

В Башкирии назвали сроки написания итогового сочинения в 11-х классах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда школьники Башкирии напишут итоговое сочинение. По словам и. о. министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, 11-классников и студентов колледжей и техникумов аттестация ждет 4 декабря.

Глава ведомства напомнил, что сочинение, за которое ставят «зачет», является допуском к ЕГЭ. Также министр рассказал, что эссе школьники напишут в стенах родного образовательного учреждения, для остальных будет выбраны места и время.

Также установлены дополнительные сроки проведения итогового сочинения — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

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