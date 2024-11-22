Школьники Башкирии напишут итоговое сочинение в начале декабря

Стало известно, когда школьники Башкирии напишут итоговое сочинение. По словам и. о. министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина, 11-классников и студентов колледжей и техникумов аттестация ждет 4 декабря.
Глава ведомства напомнил, что сочинение, за которое ставят «зачет», является допуском к ЕГЭ. Также министр рассказал, что эссе школьники напишут в стенах родного образовательного учреждения, для остальных будет выбраны места и время.
Также установлены дополнительные сроки проведения итогового сочинения — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.
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